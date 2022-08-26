Kapaklı'da kaçak alkol ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde 10 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınar Bulvarı'nda devriye esnasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 10 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli U.U. işlemleri için Kapaklı Polis Karakolu'na götürüldü.

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