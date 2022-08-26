Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şiddetli sağanak etkili oldu.

Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde aniden şiddetli yağış başladı.

Yağış özellikle Veliköy, Kızılpınar, İstasyon, Gazi Mustafa Paşa ve Bağlık mahallelerinde yollarda taşkınlara neden oldu.

Yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri, sağanak nedeniyle bazı caddeleri trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Belediye ekipleri vidanjörlerle sudan tıkanan noktalarda çalışma yaptı.

Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.



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