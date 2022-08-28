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TEKİRDAĞ (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Sahil Dolgu Alanı'nda oluşturulan alana konulan kamyonda, yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyun çocukların beğenisine sunuldu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olan tek kişilik 50 dakikalık tiyatro oyununda meddah rolünde Sezai Yılmaz yer aldı.

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