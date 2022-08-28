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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi

AA

"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi

TEKİRDAĞ (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Sahil Dolgu Alanı'nda oluşturulan alana konulan kamyonda, yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyun çocukların beğenisine sunuldu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olan tek kişilik 50 dakikalık tiyatro oyununda meddah rolünde Sezai Yılmaz yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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