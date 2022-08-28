Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Hafta sonunu Tekirdağ'da geçiren tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk meydana getirdi.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.









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