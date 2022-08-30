Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma töreninin ardından, Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

Daha sonra Atatürk Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, askeri birliklerin ve askeri araçların geçişi ile tören sonra erdi.

Törene, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, 5'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve vatandaşlar katıldı.

- Hayrabolu

Hayrabolu ilçesinde Hükümet Konağı'nın bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Topçu Yüzbaşı Cem Çiğdem günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program şiirlerin okunmasının ardından, geçit töreniyle sonra erdi.

Törene, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Bahadır Yazısı, Belediye Başkanı Osman İnan, Cumhuriyet Savcısı Hacı Mehmet İlhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Saray

Saray ilçesinde Hükümet Konağı'nın bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Piyade İkmal Teğmen Muammer Kulakoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program şiirlerin okunmasının ardından, askeri geçiş töreniyle sonra erdi.

Törene, kaymakam Adem Ünal, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Ramazan Tilbaç, Belediye Başkanı Özgen Erkiş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.





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