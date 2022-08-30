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TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa Belediyesi ilçeye kazandırdığı spor tesisini hizmete açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler mahallesinde geçmiş dönem Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’in adını yaşatılacağı spor tesisi hizmete açılacak.

Tesiste, futbol, basketbol, voleybol ve çok amaçlı spor sahaları ile çocuk oyun parkı bulunuyor.

- Karadağ Müftüsü Feyziç'ten Rektör Şahin'e ziyaret

Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Şahin, ziyarette, NKÜ'nün Balkan kontenjanlı üç üniversiteden biri olduğunu söyledi. Balkanlarla tarihe dayanan köklerin bulunduğunu belirten Şahin, Karadağ'ın önemli olduğunu ifade etti.

Feyziç ise üniversitenin çalışılmalarını takip ve takdir ettiklerini dile getirdi.





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