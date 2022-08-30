Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evde 7 tabanca ele geçirildi.

Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreste yaptıkları aramada, 7 tabanca, 140 mermi, 58 gram kenevir tohumu, 58 gram esrar, 98 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Adresle bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Çorlu'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polis ekipleri bir kişinin üst aramasında ve bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve mermi ele geçirildi. Sürücü S.Y. gözaltına alındı.

Ekipler, Cemaliye Mahallesi'nde de A.K'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.













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