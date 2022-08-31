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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, sıfır atık programı kapsamında 2022 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 3 bin 500 ton geri dönüştürülebilir atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünce geri dönüştürülebilir atığın doğaya karışarak çevreye zarar vermesinin önüne geçildi.

Yapılan çalışmalarla 7 aylık dönemde, 3.394 ton ambalaj atığı, 44 ton tekstil atığı, 18 ton kullanım ömrünü tamamlamış hurda lastik, 4,6 ton bitkisel atık yağ, 3,75 ton elektronik atık, 1 ton zirai ilaç ambalajı, 1 ton atık pil ve 0,5 ton atık ilaç olmak üzere toplamda 3.466 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

- Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan okulları ziyaret etti

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Mevlana İlkokulu ve Selvi Ağca Kızılay Anaokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yaz okulu kapsamında eğitime devam eden öğrencileri sınıflarını gezen Ulusan, öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti.

Ulusan, ziyaretinde, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okullarda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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