AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin vatandaşları ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, ilçe teşkilatı olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle ve esnaf gezileri yaparak vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Düğün ve nişan gibi özel günlerde de vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Keskin, "Ekibimizle beraber vatandaşlarımızın bu mutlu günlerinde onlarla beraber olup, onların mutluluğuna ortak olmak bizlerin en büyük kazanımı. Vatandaşlarımızın acı tatlı, iyi kötü her anında yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Cenaze ve hastalık gibi durumlarda da vatandaşlara destek verdiklerini dile getiren Keskin, "İlçemizde hastalarımızı da sıklıkla ziyaret ediyoruz. Fırsat buldukça hastanelerimizi gezerek hasta sayıları ve onların durumlarıyla ilgili bilgi alıyoruz. Özelikle bizlerden yardım isteyen herkese elimizin yettiğince yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.













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