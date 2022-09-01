TEK\u0130RDA\u011e (AA) - Tekirda\u011f'da "R\u00fctbe Terfi T\u00f6reni" d\u00fczenlendiTekirda\u011f'da bir \u00fcst r\u00fctbeye terfi olan Jandarma personelleri i\u00e7in "R\u00fctbe Terfi T\u00f6reni" d\u00fczenlendi.Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Tekirda\u011f Valisi Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve protokol \u00fcyeleri, bir \u00fcst r\u00fctbeye terfi olmaya hak kazanan Jandarma personellerine r\u00fctbelerini takt\u0131.A\u00e7\u0131klamada, ifadelerine yer verilen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u015funlar\u0131 kaydetti: "Jandarma Te\u015fkilat\u0131, g\u00fcvenlik ve asayi\u015fin sa\u011flanmas\u0131, \u015fu\u00e7 i\u015flenmesinin \u00f6nlenmesi, ter\u00f6rle ve ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131kla m\u00fccadele gibi \u00f6nemli g\u00f6revleri \u00fcst\u00fcn hizmet anlay\u0131\u015f\u0131yla ve ba\u015far\u0131yla yerine getirmektedir. Bir \u00fcst r\u00fctbeye terfi olmaya hak kazanan Jandarma personellerini tebrik ediyor, ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131n devam\u0131n\u0131 diliyorum."- Tekirda\u011f Valisi Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u015eark\u00f6y il\u00e7esini ziyaret ettiTekirda\u011f Valisi Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u015eark\u00f6y il\u00e7esinde vatanda\u015flarla bir araya geldi.Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Y\u0131ld\u0131r\u0131m, vatanda\u015flar\u0131n taleplerini, \u015fikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunlar\u0131, ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 yerinde tespit etmek ve \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmek ad\u0131na \u201cHalk Toplant\u0131lar\u0131\u201d kapsam\u0131nda \u015eark\u00f6y il\u00e7esi \u00c7\u0131narl\u0131 ve Kirazl\u0131 mahallelerini ziyaret etti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.Mahalle sakinlerinin sorunlar\u0131n\u0131 ve taleplerini dinleyen Vali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ilgili yetkililerden bilgi alarak sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc ve vatanda\u015flar\u0131n taleplerinin yerine getirilmesi i\u00e7in gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.- Tekirda\u011f Valisi Y\u0131ld\u0131r\u0131m muhtarlarla bir araya geldiTekirda\u011f Valisi Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u015eark\u00f6y il\u00e7esinde ziyaretlerde bulundu.Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Y\u0131ld\u0131r\u0131m, il\u00e7ede Muhtarlar Derne\u011fi\u2019ni ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi.Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u015eark\u00f6y Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Ba\u015fkan\u0131 Ne\u015fet Yavuz'u da makam\u0131nda ziyaret etti. Yavuz ile bir s\u00fcre sohbet eden Y\u0131ld\u0131r\u0131m, yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yak\u0131ndan takip etti\u011fini s\u00f6yledi.Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019a ziyaretleri s\u0131ras\u0131nda \u015eark\u00f6y Kaymakam\u0131 Hakan K\u0131l\u0131n\u00e7kaya, \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Hakan F\u0131nd\u0131k, \u0130l Jandarma Komutan\u0131 Ahmet \u00c7etin e\u015flik etti.