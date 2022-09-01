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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Rütbe Terfi Töreni" düzenlendi

Tekirdağ'da bir üst rütbeye terfi olan Jandarma personelleri için "Rütbe Terfi Töreni" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre,