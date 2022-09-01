Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa ve Esentepe mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
İki adreste yapılan aramalarda 1 kilo 145 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.Ş, A.Ş. ve H.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.