Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa ve Esentepe mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İki adreste yapılan aramalarda 1 kilo 145 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Ş, A.Ş. ve H.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.