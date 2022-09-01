6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları için açılış töreni düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nın açılış töreni yapıldı.



Yarın 8 ülkeden 33 kulüp ve 313 sporcunun katılımıyla başlayacak organizasyon öncesi Hükümet Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Rumeli İskelesi'nde devam eden törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Malta, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Tayland'dan gelen sporcuları misafir ettiklerini söyledi.

İlçenin yelken kulübü sayesinde bu sporda hızla ilerlediğini, şampiyonanın sporcuların kaynaşması adına da önemli fırsatlar sunacağını dile getiren Yüksel, salgın nedeniyle düşük seyreden katılımı gelecek yıllarda artırmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışlara katılacak sporculara plaket verildi.

Törene sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Eren Cicioğlu, belediye başkan yardımcıları ve aileler katıldı.

Organizasyon, 5 Eylül'de sona erecek.



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