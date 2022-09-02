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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca finanse edilen ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan "2022 Yılı Tekirdağ Bağcılığının Modernizasyonu Projesi" kapsamında üreticilere bağ çubuğu ve tel dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çiftçilerin destelenmesi için bağ çubuğu ve çelik tel dağıtım töreni düzenlendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, devletin çiftçilere yönelik verdiği teşviklerin önemli olduğunu söyledi.

Yıldırım, devletin çiftçilerin işini kolaylaştırabilmek adına önemli teşvikler sağladığını belirterek, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmanın ardından üreticilere bin 984 bağ çubuğu, bin 860 çelik tel dağıtıldı.

- Tekirdağ'da "kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme Ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı kapsamında, kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verildi, bir önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında yeni görüş ve öneriler sunuldu.





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