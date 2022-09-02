Tekirdağ'da Zabıta Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Zabıta Teşkilatı'nın kuruşunun 196. yılı" ve "1-7 Eylül Zabıta Haftası" dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşların huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasından sorumlu olan Zabıta Teşkilatı'nın, belediyelerin hizmet birimleri arasında özel bir yeri olduğunu söyledi.

Zabıtaların özveri gerektiren bir mesleği yerine getirdiğini belirten Albayrak, zabıtaların vatandaşlarla iç içe olmasından dolayı büyükşehir belediyesinin gören gözü ve işiten kulağı durumunda olduğunu kaydetti.

Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Pınar Gülmez ile Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesinin zabıta personelleri de katıldı.

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