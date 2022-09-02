Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Zabıta Teşkilatı'nın 196'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.



Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personel ile bir araya gelen İnan, tüm zabıta personelini tebrik etti.



Zabıtanın vatandaşın sağlık, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Görevi gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Hayrabolu Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

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