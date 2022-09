Serbest dalışta dünya şampiyonu Bilal Yalçın, büyüklerde de zirveyi hedefliyor:

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu Bilal Yalçın, büyükler kategorisinde de kürsüye çıkmak istiyor.

Üç yıl önce tanıştığı serbest dalışta kendisini göstererek milli takıma seçilen Yalçın, bugüne kadar Türkiye'de katıldığı şampiyonalarda 13 madalya kazandı.

Son olarak haziran ayında Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan genç sporcu, farklı kategorilerde bir altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Bugüne kadar su altından 18 madalya çıkaran genç sporcu, uluslararası yarışmalarda derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.





- "Büyükler daha da zor olacak"

Milli sporcu Bilal Yalçın, AA muhabirine, su altında yarışmaktan her zaman keyif aldığını söyledi.

Yüzmeyle küçük yaşlarda tanıştığını, farklı illerde yüzme kurslarına gittiğini anlatan Yalçın, "Tekirdağ'a geldiğimizde de yüzmeye devam ettim, sonra ara verdim. Ardından tekrar yüzmeye karar verdim, ama yüzme rekabetin bol olduğu stresli bir spordu. O sırada serbest dalış yapanları gördüm ve yapmam gereken sporun bu olduğuna karar verdim. Küçüklüğümden beri su üstünden çok suyun altıyla ilgileniyordum. Kendimi iyice bu spora verdim ve sonunda güzel başarılar geldi." dedi.

Yalçın, dünya şampiyonasında kürsüye çıkmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye şampiyonasında aldığım derecelerle dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Sırbistan'da farklı kategorilerde bir dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ve 2 dünya üçüncülüğü elde ettim. Bundan sonra hedefim büyükler kategorisinde de madalya almak. Büyükler daha da zor olacak. Şu anki derecelerimin üstüne koymam gerekiyor. Gelecek yıllarda milli takım adına yarışıp madalya almayı çok istiyorum."

Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun kısa sürede güzel başarılara imza attığını dile getirdi.

Bilal Yalçın'ın her zaman kendisini geliştiren bir sporcu olduğunu anlatan Aydın, "Dünya şampiyonasında kendisinden madalya bekliyorduk ve bizi yanıltmadı. Sporcularımızın kürsüde yer alması, her şampiyonadan dereceyle dönmesi bizleri her zaman gururlandırıyor. Çalışmalarına devam ediyor ve gelecek yıl da kürsüde yer alarak başarılarına yenilerini eklemek için mücadele edecek." dedi.



