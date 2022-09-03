6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları devam ediyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları ikinci gününde devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 8 ülke ve 33 kulüpten 313 sporcu yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Malta, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Tayland'dan gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında "optimist" kategorisinde mücadele ediyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, ilk gün yarışlarının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Yarışlarda tüm sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirten Uzel, şöyle konuştu:

"Dün optimist büyükler ve küçüklerde 3 yarışımız oldu. Bugün de yarışların ikinci günündeyiz. İkisi büyük, ikisi küçük olmak üzere 4 grubumuz var. Startları verilmeye başlandı. Bugün de hedeflenen yarış sayımız 3. Bunu yapmak için akşam altıya kadar tüm gayretimizle çalışacağız. Güzel bir şekilde etkinliği tamamlamak istiyoruz. Bütün katılımcılara başarılar diliyoruz."

Organizasyon, 5 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.













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