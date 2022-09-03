Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Daha sonra bir önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri de katıldı.









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