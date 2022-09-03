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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

AA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor.

İl genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarının eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla kırtasiye setleri belediye ekipleri tarafından ailelerin evlerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalara devam edeceklerini aktaran Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yeni eğitim öğretim yılı öncesi destek olmak amacıyla kırtasiye malzemesi dağıtımını gerçekleştirdik. Bu sayede ailelerimize bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek, çocuklarımızın yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize, başarılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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