En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde 16 derslikli ortaokul, spor salonu, bağımsız sanat atölyesi ve uzay gözlemevi yapılmasına dair protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akpa Kimya Ambalaj Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan tarafından 16 derslikli ortaokul, spor salonu, bağımsız sanat atölyesi ve uzay gözlemevi yaptırılmasına dair protokolün imzalanması için Valilik Toplantı Salonu'nda program düzenlendi.

Protokol, Vali Aziz Yıldırım, Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından imzalandı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, okulu yaptıran Kemal Darcan'a teşekkür ederek, yeni yapılacak okulda çok başarılı öğrencilerin yetişeceğini belirtti.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) temsilcileri Furkan Yıldız ve Şükrü Aktürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, yeni eğitim öğretim yılında uluslararası öğrencilere yönelik yapılması planlanan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, uluslararası öğrencilerin üniversiteye değer kattığını belirterek ziyaretleri için konuklara teşekkür etti.

Şahin, üniversitenin yayını olan "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri"ni Yıldız ve Aktürk'e hediye etti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.