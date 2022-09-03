Çorluspor 1947 sponsorluk sözleşmesi imzaladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süper Amatör Küme'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Çorluspor 1947 Kulübü, ilçedeki bir kimya firmasıyla forma sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.



Fabrikanın toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan kulübün başkanı Yusuf Gümüş, yeni sezona yeni ligde bomba gibi bir takım hazırladıklarını söyledi.

Transferler, teknik kadro, idari kadro ve yönetim olarak yeni bir ekip ile yollarına devam ettiklerini belirten Gümüş, "Yeni sezon çalışmalarımız sürüyor. Çorlu'nun bir evladı olarak Çorluspor 1947'yi geçen yıl yeni bir yönetim olarak aldık. Namağlup şampiyon olduk. Bu yıl Bölgesel Amatör Lig'e yükseldik. Amacımız burada da çok iyi başarılara imza atarak şampiyon olmak." dedi.

Yeni sezon için reklam çalışmalarına da ağırlık verdiklerini, bölgenin en iyi kimya firmalarından biriyle yıllık sponsorluk anlaşması yaptıklarını ifade eden Gümüş, "Yıllık forma sponsorluğu için bir kimya firmasıyla anlaştık. Firma sahibi ve yetkililerine de çok teşekkür ediyoruz." dedi.





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