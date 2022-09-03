Çorlu'da alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.



Cemaliye Mahallesi Balık Pazarı Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün ters yöne girerek tehlikeli araç kullandığını görenler, polise haber verdi.



Polis ekiplerince yakalanan sürücü A.A'nın 2,25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Trafiği tehlikeye sokmaktan işlem yapılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.







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