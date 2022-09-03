Çorlu'da hurda toplarken düşen yaşlı adam yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde tren garında hurda topladığı esnada düşen kişi hastaneye kaldırıldı.



Hıdırağa Mahallesi'ndeki tren garında vagonların yanında hurda toplayan 62 yaşındaki Hüseyin K. dengesini kaybederek düştü ve başını raylara çarptı.

Gar görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.





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