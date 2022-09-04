Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çerkezköy ilçesinde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı kullanılan 9 cep telefonu, fuhuştan elde edilen gelirlerin ve giderlerin kayıt altına alındığı dokümanlar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

Operasyonda M.H.K, E.A.M. ile M.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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