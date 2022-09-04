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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde özel yetenek sınavları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları yapıldı.

Spor kompleksinde yapılan ve dijital ölçümlerle gerçekleştirilen özel yetenek sınavına 774 erkek ve 272 kadın toplam bin 46 aday başvuruda bulundu.

- Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Trakya Geliştirme Komitesi Başkanı Kani Alp, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere yönelik yapılması planlanan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, ziyaretleri için konuklara teşekkür etti.

- Tekirdağ'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, 11 ilçe milli eğitim müdürü ve ilgili birim amirleri katıldı.

Çevrim içi olarak yapılan toplantıda, okullardaki hazırlıklar ele alındı.





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