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CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama:

AA

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama:

TEKİRDAĞ (AA) - CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri, şehirlerin ve vatandaşların hak ve hukukunu korumaya devam edeceklerini belirtti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri, Tekirdağ'da Rumeli İskelesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ortak açıklamasını okuyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Partili 11 büyükşehir grup başkanvekilleri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma gayesi doğrultusunda olduklarına vurgu yaptı.

Yüksel, genel manada milli savunmada, kalkınmada, enerjide ve ekonomide, yerelde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın gönül belediyeciliği vizyonuyla 81 ilde, 84 milyon vatandaşa hak ettiği hizmeti vermek ve verilmesini istemek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Yaklaşık 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP'nin "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si"ne dönüştüğünü söyleyen Yüksel, "Atatürk'ün vizyon ve hedefleriyle yakından veya uzaktan benzerliği dahi kalmadığı günümüz CHP'sinde, Kılıçdaroğlu'nun gayri milli duruşu ve halkımıza söylediği yalanlarla üst akıl güdümünde ilerleyen bir siyasi yapı haline gelen partinin deyim yerindeyse şirazesi kaymıştır." dedi.

Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun temel prensibinin "iş yerine bahane üretmek" olduğunu ileri sürdü.

- "Tahminlerinden daha çok bütçe gönderiliyor"

CHP'li belediyelerin hükümetin kendilerine kaynak göndermediğini iddia ettiğini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Yaptıkları tüm açıklamalarda, 'hükümet bize kaynak göndermiyor' diyerek halkımızı kandırmaya çalışan ve mağdur edebiyatı yapan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının yalanlarını, bugün ev sahipliğini yaptığımız bu toplantıda, Tekirdağ'ın CHP'li büyükşehir belediyesine aktarılan devlet ödeneğinden bir örnek vererek kanıtlamak ve gerçekleri halkımızla paylaşmak istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı gelir bütçesinde, merkezi bütçeden 770 milyon geleceğini öngörmüşken, AK Parti hükümetimiz, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 2021 yılı için merkezi bütçeden 1 milyar 132 milyon 553 bin lira göndermiştir.

Öyle bir CHP'li belediye düşünün ki beklentisinin yüzde 147'sini karşılayan AK Partili hükümete yönelik, 'AK Parti hükümeti para göndermiyor, engelleniyoruz. o nedenle yatırım yapamıyoruz' yalanlarıyla iş bilmezliklerine bahane olarak hükümeti suçlasın ve bunca yalana karşın, bu belediyenin 2019, 2020 ve 2021 yılarında, gerçekleşen gelir bütçesi toplamının yüzde 91'ini yine AK Parti hükümeti karşılıyor olsunb. Buradan da anlaşıldığı gibi Kılıçdaroğlu CHP'sinin büyükşehir belediye başkanları da yalan yanlış beyanatlarla genel başkanlarının izinden gidiyor."

- "Becerisizliklerini örtmeye çalışıyorlar"

Yüksel, CHP tarafından yönetilen, 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri olarak bugün hem Kılıçdaroğlu'na hem de millete önemli çağrıda bulunmak için bir araya geldiklerine işaret etti.

CHP'li belediyelerin becerisizliklerini örtmeye çalıştıklarını iddia eden Yüksel, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, partiniz tarafından yönetilen 11 büyükşehrimiz hizmetsizlik ve beceriksizlik yüzünden hızla çökmektedir. Belediye başkanlarınıza daha önce yaptığınız 'işinize bakın' çağrısı karşılık bulmamıştır. Belediye başkanlarınız kentlerine değil, kendilerine bakmaktadırlar ve her ay hazırladıkları 'acziyet deklarasyonları' ile bu beceriksizliklerini örtmeye çalışmaktadır.

Bunu yaparken de algı ve yalana başvurmaktadırlar. Maalesef belediye başkanlarınızın bu yalanına siz de ortak olmaktasınız. Şimdi sizi milletimizin huzurunda 'Belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor' ifadelerinizi ispat etmeye davet ediyoruz. Bunu ispat etmezseniz, sizi milletimizin huzurunda müfteri ilan ediyoruz."

-"Tekirdağlılar en pahalı suyu kullanıyor"

Yüksel, AK Partili belediyelerin her zaman çalışmaya, üretmeye, milletin hak ve hukukunu korumaya devam edeceğini vurguladı.

AK Partili belediyelerin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Yüksel, "Milletimizi Kılıçdaroğlu CHP'sinin algı, yalan ve beceriksizliğine mahkum etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz milletimiz müsterih olsun." dedi.

Tekirdağlıların Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandıklarına vurgu yapan Yüksel, bunun nedeninin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olduğunu ileri sürdü.​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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