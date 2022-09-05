Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrasında 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı.

Bir evde bir otomobilde maddi hasar meydana gelen kavgada, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga sonrası polis 13 evde arama yaptı.



Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



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