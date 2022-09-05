Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mecit Ö. idaresindeki inşaat demiri yüklü 59 ADN 457 tırla karşı yönden gelen Orhan Köz yönetimindeki 35 AZH 425 plakalı otomobil, Sultanköy Mahallesi Toytepe mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Köz'ün hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı tır sürücüsü Mecit Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köz'ün cenazesi morga götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.