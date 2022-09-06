Tekirdağ'da amfi tiyatroda sinema keyfi

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TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesindeki amfi tiyatroda düzenlenen "Ay Işığında Sinema Keyfi" etkinliğinde Türk filmleri izleyicilerle buluştu.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muratlı Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı filmler, izleyicilerle ücretsiz buluşuyor.

Amfi tiyatroda haftada bir kez düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar akşam karanlığı çöktüğünde ay ışığı altında özlem duyduğu açık hava sinema keyfini yaşıyor.

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, aile bütünlüğüne, milli birliğe, devletin varlığına, bayrağa ve dine saygılı filmleri vatandaşlarla buluşturmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.

Hacıoğlu, vatandaşların etkinliğe ilgisinden memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Muratlı Belediyesi ile ortak bir program yapıyoruz. Ulaşımı ve ortamın düzenlenmesini Muratlı Belediyesi sağlıyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onaylı filmlerini paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın sinema filmi seyretmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda Türk kültüründe yer edinen tarihi ve önemli filmleri de bilincin oluşması, gelişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili bir misyonu yerine getiriyoruz."

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ise ilçede eski zamanlarda iki yazlık sinemanın bulunduğunu ancak teknolojinin gelişmesi ile yazlık sinemaların kapandığını söyledi.

İnsanların yazlık sinemalara özlem duyduğunu belirten Tepe, eskiyi yeniden canlandırmak istediklerini ve etkinliğin vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiğini ifade etti.

İlçe sakinlerinden Emine Kahraman ise çocukluk yıllarında sinema keyfi yaşadığını belirterek, "Çocukluğumdan son iki seneye kadar hiç açık hava sinemasına gitmemiştim. Geçen yıl Muratlı Belediyesi böyle bir çalışma başlattı. Çok memnun kaldık. Çocuklarımızın da her hafta buraya gelmelerini istiyoruz. Çok memnunuz bu etkinlikten. Bu tarihi alanda film izlemek çok daha anlamlı."diye konuştu.

Açık havada huzurlu bir ortamda film izlediklerini vurgulayan Ünzile Kahraman ise "Açık hava sinemalarını ailemizden ve büyüklerimizden duyuyorduk. İzleme fırsatımız olmamıştı. Belediyemiz sayesinde buna kavuştuk. Çok güzel, kalabalık, açık havada gayet sakin huzurlu bir ortamda sinemamızı izliyoruz. Tüm herkesi bu tarihi mekanda film izlemeye bekliyoruz."ifadelerini kullandı.

Elif Köybaşı ise gençlik yıllarına döndüklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.





















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