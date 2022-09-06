Tekirdağ'da üreticilere 125 bin sebze fidesi dağıtıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere 125 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sahil dolgu alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın belediyenin önemli vizyonlarından olduğunu söyledi.

Albayrak, sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Tarım ve hayvancılık için katma değer üretmeye devam ediyoruz. Tarımsal üretimi cazip hale getirmenin en önemli yolu verim ve karlılığı artırmaktır. Ekimi yapılan ürünlerin çeşitlendirilmesi hem tarımsal faaliyetlerimizi zenginleştirir hem bereketi artırır hem de tarım alanlarının verimli kullanmasını sağlar." dedi.

Tarımsal projelerin gelecek yıl artarak devam edeceğini belirten Albayrak, "Belediye olarak kışlık sebze ekim alanlarını geliştirmek için bu çalışmayı başlattık. Projeyi hayata geçirerek Süleymanpaşa Ziraat Odası ile protokol imzaladık. Protokol kapsamında üreticilere 66 bin lahana, 18 bin brokoli, 40 bin marul olmak üzere 125 bin fide dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da projenin üreticiler için çok faydalı olduğunu aktararak, bu tür projelerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İl Başkanı Şener Zeynel Saygın ve üreticiler katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri üreticilere fide dağıttı.





















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