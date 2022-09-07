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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Malkara ilçesi Ballı ve Ahievran mahallelerinde gerçekleştirilen toplantıda, kendisine iletilen sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı.

Dile getirilen sıkıntılar ile ilgili yetkililerden bilgi alan Yıldırım, kurum müdürlerine iletilen sorunların çözülmesi talimatını verdi.

- Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit edilen Jandarma Onbaşı Kemal Kartal’ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım’a ziyareti sırasında Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Alb. Ahmet Çetin eşlik etti.

-Yıldırım, Gaziler Derneğini ziyaret etti



Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malkara Temsilciliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım gaziler ile sohbet etti, isteklerini dinledi.

Yıldırım’a ziyaretleri sırasında, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin ve ilçe protokolü eşlik etti.

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