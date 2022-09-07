Tekirdağ'da bağcılık eğitimine katılan 26 kadına belge verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Tekirdağ Bağları Kadın Eli ile Güzelleşiyor Projesi" tamamlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, projeye dahil olan 26 kadın çiftçiye, yüksek sistem bağ tesisi, budama, yeni geliştirilen üzüm çeşitlerinin tanıtımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Yürütülen proje kapsamında bağcılık ile ilgilenen kadın çiftçiler, aldıkları eğitimlerle tesisinden hasada kadar bağcılığın aşamaları hakkında bilgi sahibi oldu, pratik yapma imkanını buldu.

Projeyle kadınların bağcılıkta yetiştiricilik, budama, bakım, zirai mücadele, hasat gibi işlemlerde daha etkin olmaları amaçlandı. Eğitime katılan kadınlara Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı tarafından katılım belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.