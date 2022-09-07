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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Süleymanpaşa Belediyesi kanser hastalarının tedavisi için hizmet verecek kemoterapi merkez binasının yapımı için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, kemoterapi merkez binası 760 metrekare alanda tek katlı ve prefabrik olarak inşa edilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Rektör Şahin, "Kanser hastalığı zor bir hastalık. Üniversite hastanemizin onkoloji servisindeki tüm doktor ve sağlık personelimiz, hastalarımız için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapacağımız kemoterapi merkez binası hastanemizde olduğu gibi tüm hastalarımızın hak ettiği konfor ile hizmet verecek."dedi.

- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2022 Yaz Kararnamesi ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesini kurmak üzere ataması yapılan Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan'ı misafir etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı, Şahin ziyaretlerinden dolayı Bingül ve Özcan'a teşekkür etti.

Ziyarette Şahin, üniversitenin prestij yayını olan “Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" adlı kitabı konuklarına hediye etti.

- Süleymanpa Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçede yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen Hüseyin Pehlivan Caddesi ve bağlantılı sokaklar üzerinde çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yüksel, vatandaşlarla sohbet ederek, yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarını anlattı.





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