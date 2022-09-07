TESKİ bilgilendirme toplantısı düzenledi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşlara iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Albayrak, yapılan çalışmaların vatandaşlara hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, "Tekirdağ her zaman güzellikleri hak ediyor. Şehrimiz güzel hizmetleri almaya devam edecek. Herkes Tekirdağ'a hizmet etme gayreti içerisinde. Tekirdağ'a, vatandaşlara en iyi şekilde hak ettiği hizmetleri almaları gayreti içerisinde olacağız." dedi.

TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak da yaptığı sunumda il genelinde gerçekleştirilen, devam eden ve planlanan alt yapı çalışmaları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi.













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