Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde 4 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, sezon açıldıktan sonra fırtına nedeniyle balıkçıların kısa süre avcılık yapabildiğini ifade ederek, "Son 4 gündür balıkçılar limanda bekliyor. Ağ tamiratlarını yapan arkadaşlarımız havanın dinmesini bekliyor. Havalar düzelince yeniden deniz açılıp ekmek mücadalesine başlayacağız." dedi.



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