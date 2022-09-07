Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

AA

Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür yardımında bulundu.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaymakam Fırat, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda bin ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini ...
TESKİ bilgilendirme toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER TESKİ bilgilendirme toplantısı düzenledi
Tekirdağ NKÜ öğrencisi Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ NKÜ öğrencisi Türkiye üçüncüsü oldu
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da bağcılık eğitimine katılan 26 kadına belge verildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bağcılık eğitimine katılan 26 kadına ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın ...
3 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 23 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 23 gözaltı
Tekirdağ merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 23 ...
Tekirdağ'da üreticilere 125 bin sebze fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da üreticilere 125 bin sebze fidesi ...
Tekirdağlı balıkçılara 'rüzgar' engeli
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılara 'rüzgar' engeli
Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamıyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize ...
Tekirdağ'da servisçiler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni protesto etti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da servisçiler, Ulaşım Koordinasyon ...
Tekirdağ'da amfi tiyatroda sinema keyfi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da amfi tiyatroda sinema keyfi
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları sona erdi
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları ...
6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları son gününde devam ediyor
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları son ...
Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına ...
Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
11 büyükşehrin AK Parti'li grup başkanvekilleri Tekirdağ'da bir araya gelip, açıklama yaptı
YEREL HABERLER 11 büyükşehrin AK Parti'li grup başkanvekilleri ...
CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama:
YEREL HABERLER CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.