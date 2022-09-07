Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür yardımında bulundu.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaymakam Fırat, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda bin ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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