Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, kayıp kardeşi aranıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, denizde kaybolan kardeşini arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden Cengiz Yılmaz (45) ile kardeşi Tolga Yılmaz (43), Kumbağ Mahallesi'nde denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, kıyıdakilerden yardım istedi.

Kıyıdakiler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Cengiz Yılmaz, yoğun bakıma alındı.

Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Denizde kaybolan Tolga Yılmaz'ı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Bu arada Tolga Yılmaz'ın yakınları kıyıda arama çalışmalarını takip ediyor.



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