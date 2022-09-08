Hayrabolu'da doğal gaz çalışmaları sürüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

İnan, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'da vatandaşları bir an önce doğal gaza kavuşturmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

İlyas Mahallesi'nde devam eden doğal gaz kazı ve hat döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen İnan, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnan, çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini kaydetti.

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