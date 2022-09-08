Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde 25 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada siyah poşet içerisinde 25 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

- Kapaklı'da kumar oynatıldığı iddiası

Atatürk Mahallesi'ndeki bir çay ocağında kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Belirtilen adrese baskın düzenleyen polis, 7 kişinin kumar oynadığını belirledi.

İskambil kağıdı, okey taşı ve 2 bin 900 lirayı muhafaza altına alan polis, iş yeri sahibi E.Y.'yi ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.





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