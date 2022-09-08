Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat görevine başladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesine atanan Kaymakam Eyüp Fırat görevine başladı.

Kaymakam Fırat, AA muhabirine, Hayrabolu’ya atandığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçenin ihtiyaçları çerçevesinde güzel ve hayırlı işler yapacaklarını belirten Fırat, şunları kaydetti:



"Hayrabolu'muzun ihtiyaçları çerçevesinde hizmet edeceğiz. Belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, daire amirlerimizle halkımızın ne isteği, ihtiyacı varsa gerekeni yapacağız. Kapımız herkese açık. Ülkemizin geçtiği bu önemli dönemde birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi koruyup bu süreci en iyi şekilde atlatmak için elimizden geleni yapacağız."

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