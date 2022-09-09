Kapaklı Belediyesi spor kulüplerine forma desteğinde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesi, ilçedeki sporcu ve spor kulüplerine yönelik desteklerini sürdürüyor.



Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklıspor Kulüp Başkanı Cengiz Vural, Kapaklı Sitespor Kulüp Başkan Yardımcısı Ömer Erdimen, Kapaklı Kartalspor Kulüp Başkanı Ümit Saraç, Karaağaçspor Kulüp Başkanı Özgür Cengiz ve Pınarçaspor Kulüp Başkanı Taner Diril ile takımların teknik direktörü ve futbolcularını makamında ağırladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özden ve Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vildan Koca’nın da hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Çetin, spor ve sporcuyu her zaman destekleyeceklerini söyledi.



Göreve geldiği günden itibaren spor kulüpleri ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:



"Amacımız amatör bir ruhla ilçemizdeki tüm gençlerimize ulaşmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak spor ile iç içe yaşamalarını sağlamak. Her geçen yıl da lisanslı sporcu sayımızı artırmak istiyoruz. Kapaklıspor basketbolda 2.Lig’e yükselerek gururumuz oldu.



Sitespor kadın voleybol takımı ile yine 2.Lig’de mücadele edecek. Kartalspor ve Karaağaçspor takımlarımızın kadın futbol takımı kurma çalışmaları var. Sporun tüm branşlarında aktif olarak daha çok gencimize ulaşmak için işbirliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürdürülebilir yapı kurarak 'Spor Kenti Kapaklı' sloganıyla ilçemizde bir spor kültürü oluşturmak istiyoruz.”

Çetin, yerel yönetim olarak her daim sporun ve sporcunun yanında olarak desteklerini sürdüreceklerini belirterek, tüm takımlara 2022-2023 sezonunda başarı diledi.



Ardından Çetin, formaları takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.