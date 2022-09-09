Tekirdağ'a 184 doktor kadrosu tahsis edildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel Tekirdağ'a 184 doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Yel, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı 106. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Tekirdağ için 166'sı pratisyen 18'i uzman olmak üzere 184 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirtti.

Doktor atamalarının bugün yapılacak kura sonucunda belirleneceğini ve doktorların görevlerine başlayacaklarını kaydeden Yel, "İlimize atanacak 184 doktor ile ilgili olarak bize desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu atamaların ilimize ve ilçelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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