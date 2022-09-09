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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkezköy'de kaçak yapıların yıkımına başlandı

AA

Çerkezköy'de kaçak yapıların yıkımına başlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Belediye tarafından 2020 yılında kaçak olduğu belirlenen Küme Evler'deki 16 müstakil evin yıkım kararı alınmış, salgın nedeniyle yıkım işi ertelenmişti.

Bu kapsamda belediye ekipleri, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi.

Burada toplanan kalabalık, yıkımı engellemek istedi. Polis ve zabıta ekipleri, boşaltılan 4 evin yıkılacağını, diğer yapıların yıkılmayacağını bildirdi. Bunun üzerine kalabalık dağıldı. İş makineleri ile bu yapılar yıkıldı. 2 yapıyı da burada yaşayanlar kendileri yıkacağını bildirdi. Kalan 10 yapının boşaltılması için ek süre verildi.

Zabıta, iş makineleri girdiği sırada, yıkılacak olan yapının bulunduğu alanda Türk bayrağını fark etti bayrak alındıktan sonra yıkıma devam edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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