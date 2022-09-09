Tekirdağ'da minibüsçüler çalışmalarına izin verilmediği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da minibüsçüler, çalışma izinleri olmasına rağmen belediyenin çalışmalarına izin vermediği iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Çerkezköy 162 Nolu Zirve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi 15 şoför, mahkeme kararı olmasına rağmen belediyeden çalışmalarına izin verilmemesini protesto amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası çevresine gelerek kontak kapattı.

Kooperatif Başkanı Ali Kosuva, burada yaptığı açıklamada, kooperatiflerinin 2010 yılında kurulduğunu söyledi.

Kosuva, kooperatif üyesi minibüslerin güzergahlarının değiştirildiğini ve çalışmalarına izin verildiğini iddia ederek, şunları kaydetti:



"İl ve ilçe trafik komisyonundaki başvurumuz Çerkezköy, Çorlu ve Tekirdağ arasında çalışmak istediğimizi beyan etmemize rağmen bunun gereğini yapacağız dediler. Bize öyle bir çifte standart uyguladılar ki 'Çerkezköy kabul ediyoruz' çalışın denildikten sonra bize şöyle bir çalışma yolu izlettirdiler. Çerkezköy otogarı kalkış, Kızılpınar, Veliköy mahallelerine girmeyeceksin, Çorlu'ya hiç girmeyeceksin. Danıştay 8. Dairesindeki davamız onandı. Buna rağmen çalışmamıza izin verilmeyişi üyelerimizi maddi ve manevi sıkıntılara sokuyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ulaşımla ilgili çalışması olmasına rağmen bizi tam bir yıl komisyona birkaç kez dilekçe yazmamız halde gereken yapılmıyor."













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