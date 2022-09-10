Tekirdağ'da bir otomobilde 9 bin 520 makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bir otomobilde 9 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, 9 bin 520 dolu makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün ve 2 bin 148 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Sürücü M.K. hakkında adli işlem yapıldı.





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