Tekirdağ'da denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Kumbağ Mahallesi'nde 2 gün önce denize girdikten sonra kaybolan Tolga Yılmaz'ın bulunması için dün akşam ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında Yılmaz'ın cesedine ulaşıldı.

Ceset, incelemelerin tamamlanmasının ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kumbağ Mahallesi'nde 2 gün önce denize giren Cengiz Yılmaz (45) boğulma tehlikesi geçirmiş, kardeşi Tolga Yılmaz (43) suda kaybolmuştu. Denizden çıkarılan Cengiz Yılmaz, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Denizde kaybolan Tolga Yılmaz için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.









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