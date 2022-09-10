Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri bazı adreslerde ve şüphelilerin üst aramasında 140 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirdi.

Operasyonda Ü.K, O.U, Y.T, H.S. G.K, ve S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.