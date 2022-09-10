Çorlu'da gümrük kaçağı 30 telefon ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 30 telefon ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki kişiye ait 6 iş yerine operasyon düzenledi.



Operasyonda gümrük kaçağı 30 cep telefonu ile 35 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.









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