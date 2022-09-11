Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kalkınmanın, ekonomik ve sosyal refahın, iyi yaşam şartlarının en önemli sağlayıcılarından birinin eğitim olduğu ifade eden Yıldırım, gerekli bilgi ve beceriyi edinen insan kaynağının, ulusal ve uluslararası başarıların en önemli sebebi olduğunu belirtti.

Yıldırım, okullarda tüm gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şartlarda eğitim imkânı sunmak için ilimizde yeni okullar açıyor, okullarımıza tasarım beceri atölyeleri ve kütüphaneler kuruyor ve okullarımızın her türlü eksikliklerini gidermeye gayret ediyoruz. Yarının Türkiye’sini yönetecek, şekillendirecek, daha iyi noktaya taşıyacak gençlerimizi yarınlara hep birlikte hazırlayacağız. Okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın ruh ve bedensel gelişimini olumsuz etkileyebilecek zararlı maddeler ile mücadele edilmesi, okulların ve çevrelerinin güvenliği ve öğrenci taşıma servislerinin daha güvenli olması konularında gerekli tüm tedbirler alınmıştır."









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