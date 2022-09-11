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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hatip Mahallesinde yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt serimi gerçekleştirdi.

15 personel ve 11 aracın görev aldığı çalışmalarda 395 ton sıcak asfalt serildi, program dâhilinde yol yapım ve asfalt serim çalışmaları devam edecek.

- Çocuklara çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı

Ergene Belediyesi, bu yıl ilk kez okula başlayan çocuklara çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022 - 2023 eğitim öğretim döneminin başlaması ile ailelere sosyal belediyecilik anlayışıyla kırtasiye yardımı yapıldı.

Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni edildi.

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